06 Мая 2026
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отправил в психбольницу уральца, установившего связь с террористами

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение в психбольницу мужчину, установившего связь с террористической организацией.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, житель Новоуральска обвинялся по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Как было установлено, однажды мужчина по своей инициативе списался с консульством иностранного государства для получения политического убежища. Взамен он обещал предоставить информацию и фотографии закрытого предприятия.

Как показало расследование, также уралец установил связь с украинским военизированным объединением "Легион "Свобода России"*. В дальнейшем мужчина был задержан сотрудниками ФСБ.

По решению Свердловского областного суда уралец освобожден от уголовного преследования по состоянию здоровья. Ему назначено принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге силовики задержали гражданина России, который финансировал вооруженные силы Украины. Было возбуждено дело о госизмене.

*признан Верховным судом РФ террористической организацией, деятельность на территории России запрещена

Теги: суд, убежище, лечение, связь, Новоуральск


