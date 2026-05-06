35 человек пострадали и двое погибли при атаке БПЛА на Чебоксары

35 человек пострадали при атаке ВСУ на Чебоксары, сообщает минздрав Чувашской Республики.

В медучреждениях остаются 11 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением специалистов в амбулаторных условиях.

В ночь на 5 мая глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Два человека погибли. Повреждены 28 многоквартирных домов. В Чебоксарах открыты пункты временного размещения людей. В республике введен режим ЧС регионального характера.