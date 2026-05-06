В Нефтеюганске на пожаре в многоэтажке погибла женщина

В Нефтеюганске утром 6 мая 2026 года произошел пожар в квартире многоквартирного дома в 17 микрорайоне. Квартира загорелась на 10 этаже многоэтажки. Пожарные спасли 19 человек, девять из которых — дети. Еще 130 жильцов эвакуировались самостоятельно.

После тушения огня спасатели обнаружили тело 38-летней женщины, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел организовал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и причины возгорания во взаимодействии с дознавателями ГУ МЧС России по ХМАО – Югре.