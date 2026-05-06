В Екатеринбурге приступают к строительству тоннеля под улицей Куйбышева
В Екатеринбурге 15 мая приступят к строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
По уточненным данным мэрии, длина тоннеля составит 45 метров. После подготовки котлованов начнется возведение бетонных конструкций. В связи с работами по строительству движение транспорта будет прекращено по улице Куйбышева, от 8 Марта до Горького.
Движение пешеходов на данном участке с целью безопасности также будет закрыто. Ограничения продлятся с 15 мая по 15 августа.
По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа. Ожидается, что полностью строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю.
Напомним, прошлым летом в Екатеринбурге госэкспертиза одобрила проект тоннеля под улицей Куйбышева. Реализовать его планировалось еще в прошлом году.