В Екатеринбурге приступают к строительству тоннеля под улицей Куйбышева

В Екатеринбурге 15 мая приступят к строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По уточненным данным мэрии, длина тоннеля составит 45 метров. После подготовки котлованов начнется возведение бетонных конструкций. В связи с работами по строительству движение транспорта будет прекращено по улице Куйбышева, от 8 Марта до Горького.

Движение пешеходов на данном участке с целью безопасности также будет закрыто. Ограничения продлятся с 15 мая по 15 августа.

По окончании работ строители восстановят нарушенное благоустройство по улице Куйбышева. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа. Ожидается, что полностью строительство пешеходного тоннеля завершат к ноябрю.

Напомним, прошлым летом в Екатеринбурге госэкспертиза одобрила проект тоннеля под улицей Куйбышева. Реализовать его планировалось еще в прошлом году.