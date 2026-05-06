Минпромторг хочет увеличить ресурс и летную годность "Суперджетов"

Минпромторг России готов заплатить 4,5 млрд руб. за проект по увеличению ресурса и летной годности "Суперджетов" (SSJ100), пишут "Ведомости" со ссылкой на данные сайта госзакупок. Речь идет не о новых, импортозамещенных "Суперджетах", которые только проходят сертификацию, а об уже летающих (из 219 выпущенных самолетов серии в эксплуатации на осень прошлого года находились 159).

Минпромторг хочет увеличить допустимый налет в часах на одно воздушное судно с 15-25 тыс. часов до 25-40 тыс. часов, срок эксплуатации для некоторых версий хотят продлить с 15 до 20 лет.

Эксплуатанты "Суперджетов" отмечают, что главной головной болью сейчас являются двигатели. SSJ100 летают на российско-французских SaM146. После 2022 года иностранный партнер вышел из проекта, поставки комплектующих прекратились. В октябре 2025 года Росавиация продлила ресурс SaM146 до 2028-2029 гг. Предполагается, что уже летающие "Суперджеты" можно будет ремоторизировать российскими двигателями ПД-8, но те тоже пока лишь на сертификационных испытаниях.

Один из эксплуатантов "Суперджета" – авиакомпания "Северсталь" – отмечает, что обслуживание этого типа самолетов обходится в полтора-два раза дороже западных аналогов в расчете на летный час.