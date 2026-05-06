В честь 25-летия Конституции Тывы Владислав Ховалыг вручил ее разработчикам госнаграды и первые паспорта юным жителям региона

06 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

В честь 25-летия Конституции Тывы Владислав Ховалыг вручил ее разработчикам госнаграды и первые паспорта юным жителям региона

"25 лет назад, 6 мая 2001 года, на всенародном референдуме был принят наш Основной закон - Конституция Республики Тыва. Ключевым смыслом обновления документа стало приведение регионального законодательства в полное соответствие с федеральным и укрепление единого правового пространства России", - написал на своих страницах в соцсетях глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Он также сообщил, что в честь знаменательной даты встретился с непосредственными участниками разработки действующей Конституции региона.

(2026)|Фото: rtyva.ru

"Это была масштабная работа девяти экспертных групп, объединивших 124 специалиста из самых разных сфер: опытных юристов, экономистов, общественных деятелей и депутатов. Их профессионализм позволил создать надежную правовую основу для развития республики в новых исторических условиях", - подчеркнул в ходе встречи глава Республики.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Теперь Основной закон Тувы - это надежный гарант права граждан на достойную жизнь, в котором прописана защита интересов представителей всех этносов, закреплены незыблемые традиционные семейные ценности.

(2026)|Фото: rtyva.ru

"Наша Конституция по праву является законом многонационального народа Тувы", - отметил Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: rtyva.ru

В ходе встречи глава Республики вручил государственные награды выдающимся землякам, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие региона.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Состоялось и еще одно торжественное мероприятие - первые паспорта получили юные жители республики Тыва.

(2026)|Фото: rtyva.ru

"Искренне благодарю всех, кто созидал Конституцию четверть века назад, и тех, кто сегодня обеспечивает ее неукоснительное исполнение. Желаю вам новых успехов в труде на благо республики. Пусть наша сплоченность и впредь остается залогом процветания родной Тувы!", - сказал Владислав Ховалыг.

Теги: владислав ховалыг, конституция тывы, первые паспорта государственные награды, разработчики конституции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети