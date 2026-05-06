В честь 25-летия Конституции Тывы Владислав Ховалыг вручил ее разработчикам госнаграды и первые паспорта юным жителям региона

"25 лет назад, 6 мая 2001 года, на всенародном референдуме был принят наш Основной закон - Конституция Республики Тыва. Ключевым смыслом обновления документа стало приведение регионального законодательства в полное соответствие с федеральным и укрепление единого правового пространства России", - написал на своих страницах в соцсетях глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Он также сообщил, что в честь знаменательной даты встретился с непосредственными участниками разработки действующей Конституции региона.

"Это была масштабная работа девяти экспертных групп, объединивших 124 специалиста из самых разных сфер: опытных юристов, экономистов, общественных деятелей и депутатов. Их профессионализм позволил создать надежную правовую основу для развития республики в новых исторических условиях", - подчеркнул в ходе встречи глава Республики.

Теперь Основной закон Тувы - это надежный гарант права граждан на достойную жизнь, в котором прописана защита интересов представителей всех этносов, закреплены незыблемые традиционные семейные ценности.

"Наша Конституция по праву является законом многонационального народа Тувы", - отметил Владислав Ховалыг.

В ходе встречи глава Республики вручил государственные награды выдающимся землякам, которые своим трудом вносят значительный вклад в развитие региона.

Состоялось и еще одно торжественное мероприятие - первые паспорта получили юные жители республики Тыва.

"Искренне благодарю всех, кто созидал Конституцию четверть века назад, и тех, кто сегодня обеспечивает ее неукоснительное исполнение. Желаю вам новых успехов в труде на благо республики. Пусть наша сплоченность и впредь остается залогом процветания родной Тувы!", - сказал Владислав Ховалыг.