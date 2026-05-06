В Ноябрьске следователи взяли на контроль проверку по факту избиения девочки-подростка

В Ноябрьске 3 мая в социальных сетях появилось видео, на котором у входа в заведение общепита одна несовершеннолетняя в присутствии сверстников избивает другую.

Девочка-подросток в присутствии сверстников наносила побои ногами и руками по голове, лицу и туловищу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи Ноябрьского межрайонного следственного отдела организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусматривающего покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ход проверки поставлен на контроль.