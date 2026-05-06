Ракета "Союз-5" оказалась окружена конкурентами - эксперт

Ракете-носителю "Союз-5", разработка которой сильно затянулась, придется конкурировать с более современными проектами, в том числе – многоразового использования, считают эксперты. 30 апреля с Байконура был совершен испытательный (и успешный) запуск новой ракеты, но пока речи о вводе в эксплуатацию не идет, пишет "Коммерсант".

"Союз-5" должен был прийти на смену ракетам среднего класса "Зенит", разработанным еще в советское время и производившимся в тесной кооперации с Украиной. Разработка "Союза" заняла около десяти лет. За это время на рынке утвердился тренд на многоразовые ракеты, запуски и эксплуатация которых постоянно дешевеют.

Эксперты отмечают, что "Союз-5" должен будет конкурировать с ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX Илона Маска, которая является сейчас главной "рабочей лошадкой" для вывода на орбиту коммерческих грузов. Сама по себе технология многоразовых первых ступеней не так уж важна, но она дает преимущество по итоговой стоимости выведения, подчеркивает проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов. Так, для "Фалькона" стоимость выведения 1килограмма груза варьируется в пределах $2,7-7 тыс., у "Союза-5", предположительно, стоимость будет $3-3,5 тыс. (расчеты теоретические, не подтвержденные эксплуатацией),

А на внутреннем рынке "Союзу" придется конкурировать еще и с "Ангарой-5". Формально "Ангара" предназначена для вывода более тяжелых грузов, но какую-то часть грузов среднего размера эта ракета может "оттянуть" на себя в случае привлекательности стоимости и удобства пусков.