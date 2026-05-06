Госдеп одобрил продажу Киеву "умных" бомб JDAM

Госдеп США одобрил возможность продажи Украине большой партии высокоточных авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) с увеличенной дальностью действия на сумму 374 млн долларов. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

JDAM - это система наведения от Boeing, которая превращает обычные бомбы в высокоточные снаряды. Она может использоваться с бомбами весом от 226 до 907 кг. Первоначальные версии JDAM могли поражать цели на расстоянии до 28 км. Однако сейчас они способны поражать цели на расстоянии до 64 км. Количество таких бомб планируется огромным - 1500 штук.

Слухи о поставках JDAM Украине ходили еще с февраля 2023 года. Теперь, после одобрения кредита на 90 млрд евро от ЕС, за них фактически заплатит Европа.

В США заявляли, что сбить бомбы JDAM крайне сложно, а GPS-навигация будто бы способна эффективно работать даже в условиях подавления сигнала. В мае 2023 года Минобороны РФ впервые заявило о перехвате бомбы JDAM на Украине, затем не раз сообщалось об уничтожении этих снарядов.