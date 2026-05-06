МУП из Челябинска требует от коллег из Копейска 62,6 миллиона

В Арбитражный суд Челябинской области подан иск. МУП из столицы региона требует крупную сумму от такой же по статусу организации из Копейска.

Иск подало МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" ("ПОВВ"). Второй стороной спора является МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения".

Документ появился в суде 5 мая, и пока не принят к производству. Об этом говорится в карточке на сайте инстанции. Сумма претензий не указана, однако "Ъ-Южный Урал" уточняет, что речь идёт о требовании 62,6 млн руб.