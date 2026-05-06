Власти проработают ограничения на публикации в СМИ о нападениях на школы

Правительство России собирается проработать запрет на публикацию в СМИ и соцсетях материалов, описывающих нападения на школы и другие образовательные учреждения, а также сцены насилия с участием детей, пишет ТАСС со ссылкой на правительственные документы.

Предполагается, что разрабатывать "соответствующий механизм ограничения" будут Минпросвещения, МВД, Росмолодежь и Росгвардия.

Вероятно, ограничения для СМИ потребуют законодательных изменений. В Госдуме уже готовы поддержать планы правительства. Так, ранее депутат-"единоросс" Артем Метелев намеревался внести в парламент законопроект об ограничении распространения информации о нападениях на школы.

"В ближайшие дни мы внесем законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах. Это важная инициатива, над которой мы работали несколько лет", - заявлял Метелев.

По его словам, отдельные СМИ и блоги могут героизировать нападавших на школы после резонансных происшествий. "Часто журналисты, которые в погоне за хайпом, или различные паблики в соцсетях начинают героизировать преступников, вдохновляя тех, у кого слабая психика, повторять за ними. И это надо точно корректировать. Закон будет направлен на эту задачу", - считает Метелев, не приводя конкретных примеров таких действий со стороны прессы.

В конце марта стало известно, что инициатива Госсовета Татарстана о запрете освещения обвинительной информации в СМИ, вызвавшая широкий резонанс, отозвана ее автором.

Напомним, Госсовет Татарстана направил в Госдуму проект закона, который радикально меняет правила освещения криминальных событий и судебных процессов. Депутаты хотят наложить запрет на публикацию любых "обвинительных сведений" в прессе и социальных сетях до того момента, пока решение суда не обретет законную силу. После общественного резонанса автор инициативы, депутат Государственного совета Татарстана Марат Галеев отозвал документ.