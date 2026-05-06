Посольство ФРГ: Берлин не поставляет ракеты Taurus Украине

Германия не поставляет ракеты Taurus на Украину, сообщили "Известиям" в посольстве ФРГ в России.

"Относительно ракет Taurus посольство отсылает к высказываниям канцлера [Германии Фридриха] Мерца, который заявил, что Германия в настоящий момент не поставляет данный тип ракет", — подчеркнули дипломаты.

В марте Мерц заявил, что Украине не нужны немецкие ракеты Taurus, так как у нее уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама. Канцлер ФРГ полагает, что это оружие является значительно более эффективным, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое могла бы дать Германия.