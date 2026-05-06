Сергей Кравчук: Благодаря поддержке федерального центра и региона в Хабаровске растёт число спортивных объектов

Мэр Сергей Кравчук и губернатор края Дмитрий Демешин осмотрели модульный спортивный зал, построенный для средней школы № 47 Хабаровска. Этот проект был реализован при поддержке полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева в соответствии с задачами, обозначенными Президентом: каждый ребёнок должен иметь возможность качественно заниматься спортом. Спортобъект возвели в рамках реализации проектов Минвостокразвития России «50 модульных спортивных школьных залов» и «Киокусинкай в школу».

Новый спортивный зал сможет обеспечить дополнительные площади для занятий физкультурой, а также проведения занятий в кружках и секциях дополнительного образования – киокусинкай-каратэ, тхэквондо, дзюдо, волейбола, баскетбола, гимнастики и мини-футбола. Уже приобретено необходимое оборудование и экипировка для занятий детей игровыми видами спорта и киокусинкай.

Учащиеся секции киокусинкай-каратэ-до для гостей провели показательные выступления.

«Каратэ учит крепости духа, воле, учит развивать в себе духовное начало. Держитесь! В спорте всегда будет сложно. Но если заниматься системно, можно достичь немалых результатов. Побеждает тот, кто не ленится, и в первую очередь его победа – это победа над самим собой», – напутствовал Дмитрий Демешин юных спортсменов.

Финансирование строительства модульного зала школы №47 из федерального бюджета составило 39,9 млн рублей. Администрация Хабаровска за счёт средств муниципалитета осуществила прокладку инженерных сетей, провела благоустройство территории

Губернатор отметил ,что только в Хабаровске создано шесть спортзалов и сообщил, то их количество в крае продолжат.

«Открытие модульного спортивного зала в школе № 47 – важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры города, – отметил глава города Сергей Кравчук. – Мы видим, как растёт интерес хабаровчан к здоровому образу жизни, и наша задача – создать для этого все условия. Особенно важно, что такие объекты появляются в школах: дети получают возможность заниматься спортом рядом с домом, выбирать направление по душе. Благодаря поддержке федерального центра и главы региона в Хабаровске растёт число спортивных объектов».

Стоит напомнить, что 2026 год объявлен Годом спорта в Хабаровском крае.