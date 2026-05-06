ЕС официально признал "европейские устремления" Армении

На днях в Ереване прошел первый саммит Армения - ЕС. Была принята декларация из 44 пунктов о сближении Армении с ЕС.

Интересно, что в Армении в 2025 году был принят специальный закон, в котором объявляется "о начале процесса вступления Республики Армения в ЕС". По итогам саммита в декларации Брюссель признал "европейские устремления армянского народа", не дав больше никаких обещаний.

Также характерно, что ЕС подтвердил свою поддержку Украины "в пределах ее международно признанных границ", при этом армянская позиция в декларации не отражена, вероятно, чтобы не ухудшать отношений с Россией.

Комментируя итоги саммита, профессор МГИМО Виктор Согомонян заявил, что в целом они являются "диверсией против России". И Москве пора действовать с Ереваном жестче.

Саммит был задуман как акция поддержки нынешнего премьера Никола Пашиняна накануне предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 7 июня. Он должен был продемонстрировать армянам, что Пашинян - тот человек, который поведет их в Европу. По последним опросам, рейтинг партии Пашиняна "Гражданский договор" лишь 27%, но проблемой оппозиции является ее разрозненность. Идущая на втором месте "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна имеет лишь 14% поддержки. В этих условиях оппозиция даже в условиях крайней непопулярности в Армении Пашиняна имеет не много шансов отстранить того от премьерского кресла.