"Арсенал" впервые за 20 лет вышел в финал Лиги чемпионов UEFA

Лондонский "Арсенал" стал первым финалистом Лиги чемпионов UEFA сезона 2025/2026.

В ответном матче полуфинала против "Атлетико" "канониры" победили с минимальным счётом — 1:0. Единственный мяч на счету Букайо Сака (45-я минута). Первая встреча в Мадриде закончилась со счетом 1:1.

"Арсенал" ещё ни разу в своей истории не завоёвывал трофей Лиги чемпионов. Наивысшее достижение клуба — выход в финал в 2006 году, где англичане уступили испанской "Барселоне" со счётом 1:2. Таким образом, "Арсенал" второй раз в истории сыграет в финале самого престижного клубного турнира Европы.

Соперником команды Микеля Артеты станет победитель пары "Бавария" — "Пари Сен-Жермен" (первый матч — 4:5). Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая. Финал турнира намечен на 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.