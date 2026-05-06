В ЕС ожидают сильнейшего энергокризиса в истории человечества

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен озвучил тревожный прогноз: возможно, мир переживает самый масштабный энергетический кризис за всю историю, который только начинается.

Как пишет немецкое издание Bild, с начала войны США и Израиля против Ирана страны ЕС уже понесли убытки в размере свыше 30 млрд евро из-за огромной переплаты за энергоносители. И если это лишь начало, то по европейским экономикам будет нанесен сильнейший удар.

ЕС готовится к потенциальному дефициту топлива, в первую очередь авиационного. Даже если конфликт разрешится в самое ближайшее время, восстановление стабильности может потребовать нескольких лет. В Брюсселе рассматривают экстренные меры. Еврокомиссия намерена представить комплекс таких мер для распределения авиационного топлива между странами ЕС "по талонам". Также прорабатываются альтернативные варианты поставок в свете продолжительного закрытия Ормузского пролива.

Недавно экспертное сообщество заявило, что запасы авиационного топлива в Европе могут закончиться к началу июня. А спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отметил, что Европе предстоят тяжелые времена, но там пока не осознают всей серьезности ситуации и не могут адекватно оценить последствия. Теперь до еврочиновников это начинает доходить?

