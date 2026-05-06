ФК "Уфа" получил техническое поражение в матче из-за неявки – в Башкирии была беспилотная опасность

Футбольному клубу "Уфа" присудили техническое поражение в матче 32-го тура Лиги Pari со "СКА-Хабаровск", поскольку команда из Башкирии не явилась на игру. Футболисты не смогли вылететь вовремя из-за того, что в республике был введен план "Ковёр", аэропорт не выпускал самолеты из-за беспилотной опасности.

ФК "Уфа" заявил, что вины клуба в опоздании рейса нет (у футболистов должна была быть пересадка в Новосибирске, на которую они бы опоздали). Но в контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) Российского футбольного союза считают иначе.

"Почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным. Невыход команды на поле в течение 60 минут с начала матча расценивается как неявка. Поэтому тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, юридически неполный. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвёт матч", - цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца.

Источник издания "Чемпионат" сообщил, что хабаровчане готовы были ждать соперников 48 часов, но "Уфа" не предложила альтернативных вариантов проведения матча.