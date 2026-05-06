Трамп объявил о приостановке операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе

США на короткий период времени приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, такое решение принято, "чтобы увидеть, удастся ли финализировать и подписать соглашение" c Ираном. Трамп отметил, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана.

Напомним, 4 мая США начали операцию по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. В операции задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM).