В Магнитогорске самокатчик сбил ребёнка и уехал с места происшествия

В Магнитогорске началось расследование обстоятельств наезда человека на самокате на ребёнка.

4 мая вблизи одного из домов по улице Советской в Магнитогорске водитель электросамоката сбил 11-летнего мальчика. После этого он покинул место происшествия, не дождавшись прибытия правоохранительных органов.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан", сообщает челябинское областное управление СКР.