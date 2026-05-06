В Джанкое пять человек погибли при атаке беспилотника

В Джанкое пять человек погибли во время удара беспилотников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас на месте ЧП работают профильные службы.