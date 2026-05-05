05 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: astrobl.ru

Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Красная гвоздика"

Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Красная гвоздика", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В преддверии Дня Победы акцию ежегодно проводит федеральный благотворительный фонд "Память поколений". В рамках нее все желающие приобретают значок за любое пожертвование и тем самым оказывают поддержку ветеранам боевых действий.

Ежегодно в проекте участвуют сотрудники департамента социального развития Тюменской области. В регионе к нему уже присоединились представители органов местного самоуправления в муниципалитетах, сотрудники различных организаций.

Во всех муниципальных округах и городах значки распространяют члены Областной штаб-квартиры "серебряного" добровольчества. Встретить их можно в торговых центрах, на площадях и в других публичных местах.

Также волонтеры могут сами прийти в организации в любое время. Для этого необходимо позвонить по телефону 51-50-51 и договориться о встрече.

Ранее власти региона представили план мероприятий, посвященных Дню Победы в Тюмени. С 8 по 11 мая на территории региона пройдут концертные программы, торжественные возложения, различные акции, интерактивы и выставки.

8 мая на Мемориальном комплексе "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время" в 10.00 состоится торжественная церемония возложения цветов, гирлянд и венков. В 10.30 - аналогичная церемония пройдет у Мемориального комплекса "Вечный огонь", у комплекса "Память" - в 11.10.

9 мая в Тюмени на Центральной площади по ул. Республики состоится торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!". Начало мероприятия - 10.00. В это же время на Центральной площади пройдет шествие "Бессмертного полка". В течение дня на Набережной Туры будет проходить торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Теги: День Победы, красная гвоздика, память поколений


