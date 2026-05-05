Двадцать лет на разработку: министр промышленности рассказал о сложностях авиастроения

Создание пассажирского лайнера без использования мирового опыта может занять более двух десятилетий. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что разработчикам не хватит и двадцати лет, если они решат проектировать двигатели, системы и планер с чистого листа.

В качестве примера министр привел японскую компанию Mitsubishi. Фирма потратила миллиарды на оригинальный проект, но в итоге закрыла его с огромными убытками, так и не подняв самолет в воздух, как пишет KP.RU.

Сообщалось, что Минпромторг рассчитывает сертифицировать обновленный "Суперджет" и начать его серийные поставки заказчикам уже до конца 2026 года. Сейчас четыре опытных образца проходят испытания без серьезных замечаний, а параллельно завершаются проверки моделей МС-21 и Ил-114-300. Правительство планирует к 2030 году наполовину обновить парк российских авиакомпаний отечественными судами и на 50% повысить мобильность населения.