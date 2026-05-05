Власти утвердили меры по профилактике негативных социальных явлений среди детей и молодежи

Для противодействия негативным тенденциям в детской и молодежной среде Правительство РФ утвердило комплекс мер, рассчитанный на период до 2030 года. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает 41 системное мероприятие, направленное на профилактику и борьбу с деструктивным поведением среди детей и молодежи. В числе ключевых направлений – мониторинг онлайн-активности, организация всероссийских образовательных мероприятий (конференций и семинаров), а также повышение компетенций специалистов в области безопасности.

Ежегодно в Росмолодежь будет передаваться информация о выполнении мероприятий. Росмолодежь, в свою очередь, должна ежегодно отчитываться перед Правительством РФ.

В частности, в школах предполагается проведением профилактических бесед об уголовной и административной ответственности за преступления экстремистской и террористической направленности. Планируется организация психолого-педагогического сопровождения выявленных несовершеннолетних, подверженных рискам вовлечения в деструктивную тематику, и исследование их активности и социального окружения. Подобных пунктов несколько. Это может сделаться дополнительной неоплачиваемой нагрузкой на учителей, которым предстоит новая форма отчетности.