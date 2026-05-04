На площадке ИЖС в Тюменском округе стартовали строительные работы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В деревне Большие Акияры в "Квартале Семейном" для многодетных семей ведется строительство дорог. В период с 2026 по 2027 года планируется построить пять километров дорожного полотна, а всего на индивидуального жилищного строительства требуется - около 60 километров.

На этом этапе работы проведут на шести объектах: участки улиц Славянская, 100-летия Тюменского района, Семейная, Дружбы, Кузбасская и Победы. Здесь появятся дороги в асфальтобетонном исполнении с устройством открытой системы водоотведения и установкой дорожных знаков. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.

Работы по снятию почвенно-растительного слоя уже завершили на улице Семейной – одной из самых протяженных. В ближайшее время подрядчик завезет строительный материал для устройства конструктива дорожного полотна.

Ранее в Тюменской области был заключен первый контракт на ремонт дорог в семи округах по нацпроекту. Напомним, обновление дорожного полотна выполнит компания "ТОДЭП", выигравшая конкурс. По данным Главного управления строительства Тюменской области, в рамках контракта подрядчику предстоит отремонтировать 28 километров дорог в семи муниципалитетах – Армизонском, Заводоуковском, Исетском, Омутинском, Упоровском, Юргинском и Ялуторовском.

Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего в 2026 году по программе будет отремонтировано 97,17 километров дорог регионального значения и около 12,5 километров – местного.