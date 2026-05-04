Игорь Седов провел занятие в рамках проекта «Разговоры о важном» с учениками школы № 9 Астрахани

В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы — занятие в рамках проекта «Разговоры о важном» с учениками школы № 9 Военного городка Трусовского района провёл председатель Городской Думы Игорь Седов.

Важному мероприятию предшествовала торжественная церемония , в рамках которой учащиеся вынесли государственный флаг и исполнили гимн Российской Федерации.

В ходе открытого урока по теме «День Победы и историческая память» Игорь Седов поделился со школьниками знаниями об истории Великой Отечественной войны, напомнил в частности о переломной Сталинградской битве и отметил тот огромный вклад, который внесли астраханцы в нашу общую Победу, как на полях сражений, так и в тылу.

В рамках оживленной дискуссии также поднимались вопросы семейных ценностей, патриотизма, нравственности, любви к Родине и гражданского воспитания.