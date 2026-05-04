Бутягин заявил, что его уголовное преследование не закончилось

Археолог Александр Бутягин сообщил, что его уголовное преследование на Украине не закончилось.

"Ничего не закончено. Просто прекращен как бы мой арест по требованию Украины на территории Польши", - цитирует его РИА Новости. "Если, допустим, сейчас у меня возникнет такая странная идея - снова поехать в Польшу, они снова меня по тому же запросу или по-новому тут же арестуют", - добавил ученый.

Бутягин, который работает в Эрмитаже, был задержан в Варшаве по требованию Киева 4 декабря 2025 года. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозили археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту интересов ученого. В середине марта суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину. В конце апреля он был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией.