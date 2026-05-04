На Южном Урале завод сертифицировал канаты для рыбопромыслового флота

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе "ММК-МЕТИЗ" успешно прошла обязательная сертификация стальных канатов для рыбопромышленного комплекса. Проверка подтвердила их полное соответствие государственным стандартам безопасности и качества.

Канаты предназначены специально для рыболовных судов. Их используют в кошельковых неводах, поэтому рассчитаны они на серьёзные нагрузки и работу в агрессивной среде – морской воде.

"Сертификация стальных канатов демонстрирует, что мы не только соблюдаем действующие нормативные требования, но и поддерживаем репутацию надёжного производителя на рынке. Это результат слаженной работы всех подразделений – от производственных цехов до испытательной лаборатории", – цитирует пресс-служба завода начальника лаборатории стандартизации и сертификации технологического центра ОАО "ММК‑МЕТИЗ" Ларису Соколову.