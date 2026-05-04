В Прикамье следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины на пожаре

В Прикамье следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели женщины при пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

3 мая 2026 года в городе Чайковский после сообщения о пожаре в квартире по ул. Приморский бульвар сотрудниками МЧС обнаружено тело женщины 1978 года рождения. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

По данному факту следователем СК России проводится процессуальная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.