Сергей Кравчук сообщил о предстоящем совместно с ветеранами открытии нового мурала Победы в Хабаровске 9 мая

Сергей Кравчук провел рабочую встречу с автором патриотического проекта «Муралы Победы», директором АНО «Союз патриотов Отечества» Егором Кирченко и художником Василием Шершоном. Речь шла о перспективах создания новых арт-объектов в Хабаровске, посвященных великим полководцам.

Напомним, на фасаде здания на пересечении улиц Муравьева-Амурского и Волочаевской размещается мурал, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Композиция представляет собой художественное воплощение момента легендарного Парада Победы на Красной площади.

«Мне крайне приятно работать в Хабаровске, и ваша поддержка, Сергей Анатольевич, очень важна. Для меня как для художника созданы комфортные условия. Люди одобряют мою работу – это, безусловно, приятно. Для меня огромная честь изображать в краевом центре портреты великих полководцев. Работа над портретом Георгия Константиновича Жукова требует не только технической точности, но и эмоциональной отдачи. Важно передать величие Парада Победы, чтобы каждый прохожий почувствовал исторический момент. Во время творческого процесса я использую специальные фасадные материалы, устойчивые к климатическим условиям Хабаровска, чтобы мурал сохранял свою яркость и детализацию долгое время», - рассказал Василий Шершон, художник.

Как стало известно по итогам встречи мэра Хабаровска с творцами, на фасаде того же здания, на котором будет изображен Георгий Жуков к 3 сентября - Дню окончания Второй мировой войны - планируется создать изображение маршала Константина Рокоссовского. Еще один патриотический мурал появится на доме, который стоит напротив сквера с танком Т-34. Фасад здания украсит портрет маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко.

Сергей Кравчук высоко оценил работу разработчиков патриотического проекта.

«К 9 мая вместе с ветеранами мы откроем новый мурал Победы. Хабаровск - Город воинской славы, и память о Героях должна жить не только в книгах, но и на улицах краевого центра. Проект «Муралы Победы» - это отличный пример того, как современное искусство служит делу патриотического воспитания. Такие яркие образы привлекают внимание молодежи, заставляют юных хабаровчан и гостей города интересоваться историей своей страны. Мы обязательно окажем содействие в реализации этих идей», - прокомментировал мэр Хабаровска.

«Мы хотим, чтобы хабаровчане гордились своей историей. Каждый мурал - это напоминание о подвиге. Мы благодарны комитету по управлению Центральным районом администрации города и лично мэру Хабаровска Сергею Анатольевичу Кравчуку за конструктивный диалог и помощь в подборе площадок и согласовании всех технических моментов», - рассказал Егор Кирченко.

Напомним, что в Хабаровске в рамках проекта «Муралы Победы» уже созданы два масштабных изображения в центре города. Одно посвящено маршалу Александру Василевскому, другое - прославленным героям-дальневосточникам Максиму Пассару и Петру Кагыкину.