Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини

Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини.

Армейцы и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Клуб на своём официальном сайте поблагодарил швейцарца за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции.

Отметим, что весной футболисты ЦСКА показали плохой отрезок в чемпионате России. Пять последних матчей армейцы провели без побед: три ничьи и два поражения. На данный момент ЦСКА находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА не стали дожидаться конца сезона и уволили тренера за два тура до финиша чемпионата.

Также объявлено имя исполняющего обязанности главного тренера — на данный пост назначен Дмитрий Игдисамов. 40-летний российский тренер работает в системе ЦСКА с 2019 года.