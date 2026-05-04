Регионам простят долги: Кабмин спишет более 114 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам более чем на 114 МЛРД рублей. В этот список вошли Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, а также Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Помощь получат Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и еще двенадцать областей, среди которых Воронежская, Нижегородская, Самарская и Томская. Глава правительства подчеркнул, что власти этих территорий успешно выполнили задачи по развитию инфраструктуры и привлечению новых инвесторов, сообщает ТАСС.

Регионы получили право на смягчение долговой нагрузки благодаря активной поддержке местной экономики. Мишустин отметил, что субъекты выполнили все условия и теперь могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Правительство утвердило правила списания задолженности в феврале 2025 года после поручения президента Владимира Путина. Глава государства предложил простить проблемным регионам две трети их долгов по бюджетным кредитам. С тех пор федеральный центр уже предоставил такие финансовые послабления десяткам территорий по всей стране.

Сообщалось, что Правительство России уже списало 16 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 31 млрд рублей за их активную работу по развитию территорий. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что такую поддержку получат Бурятия, Крым, Хакасия, Красноярский край и еще 12 областей, которые вкладывали деньги в ремонт ЖКХ, новый транспорт и промышленные проекты.