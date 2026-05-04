В Верховный суд подали иск к Центризбиркому по поводу ДЭГ

Верховный суд России рассмотрит иск к Центризбиркому, связанный с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Рассмотрение дело назначено на 4 июня. Источник, близкий к Центральной избирательной системе, видит в таком иске плюсы, поскольку процесс может поставить точку в вопросе законности применения ДЭГ, пишут "Ведомости".

Истцом выступил инженер из МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов. Он указывает в исковом заявлении, что в ходе ДЭГ наблюдатели и члены избиркома не могут убедиться, что избиратели существуют, голосуют лично, соблюдают тайну голосования. Также вызывает вопросы контрольный подсчет голосов и тот факт, что устройства избирателей не защищены от внешнего вмешательства.

Истец просит Верховный суд признать недействительными некоторые пункты из утвержденного ЦИК порядка дистанционного электронного голосования.