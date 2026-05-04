СМИ: Жителей Москвы предупреждают об отключении мобильного интернета перед Днем Победы

Жителей Москвы предупреждают об отключении мобильного интернета в столице с 5 по 9 мая. Операторы мобильной связи рассылают клиентам соответствующие сообщения, передает "Осторожно Media" со ссылкой на "Билайн".

Ранее "Коммерсант" писал со ссылкой на источники на телеком-рынке, что отключения интернета возможны в Москве 5,7 и 9 мая – в дни репетиции парада и непосредственно в День Победы.

29 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парад на Красной площади в День Победы будет без военной техники для минимизации опасности на фоне террористической угрозы.