В Екатеринбурге военкоматам собираются отдать объекты культуры в случае введения военного положения

Власти Екатеринбурга намерены передать объекты культуры в безвозмездное пользование военкоматам, но только в случае мобилизации. Об этом Накануне.RU сообщил осведомленный источник.

По его словам, глава города Алексей Орлов внес инициативу в местную думу. Речь идет не только о землях и зданиях, принадлежащих муниципальным учреждениям культуры, но и о другом имуществе, в том числе транспорте и коммуникациях. Передача военным комиссариатам будет осуществлена без торгов. При этом, как пояснил источник, при согласовании решения, передача не будет осуществлена моментально, а лишь при введении военного положения.

"Речь не идет о передаче здесь и сейчас. Речь идет о моменте мобилизации, во время военного положения. Вообще есть требования федерального законодательства - в них говорится о том, что, что потребуется федеральным властям в тяжелый момент для Родины, то она и должна получить. Здесь ничего нового нет. Это, скорее, приведение местной нормативки к тому, что требует РФ", - отметил собеседник агентства.

В пояснительной записке к постановлению эта информация также подтверждается.

"После издания проекта не потребуется принимать новые муниципальные правовые акты, вносить изменения в действующие муниципальные правовые акты, приостанавливать их действие, отменять или признавать их утратившими силу", - говорится в документе.

Там также упоминается, что проект не устанавливает новых и не изменяет существующих обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.