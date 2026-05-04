Рейтинг неодобрения политики Трампа среди американцев достиг максимума в 62%

Общий рейтинг одобрения президента Дональда Трампа американцами сейчас составляет 37%, что практически не отличается от показателя в 39% в феврале. Однако, его рейтинг неодобрения достиг 62% - самого высокого уровня за два срока его пребывания в должности главы государства, это данные опроса, проведенного Washington Post, ABC News и Ipsos.

Авторы исследования указывают, что рейтинг одобрения Трампа по экономическим вопросам, который имел решающее значение для его политического возвращения в 2024 году, упал с тех пор, как президент объявил войну Ирану в конце февраля.

Согласно опросу, 66% американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана (33% одобряют). Рейтинг одобрения экономической политики упал до 34% (во многом из-за роста цен на бензин). Работу президента в отношении снижения инфляции одобряют только 27%, еще ниже его рейтинг – 23% - относительно общего уровня стоимости жизни в США.

Среди республиканцев рейтинг одобрения Трампа остался стабильным на уровне 85%, но его рейтинг среди нейтральны избирателей, склоняющихся к республиканцам, достиг нового минимума в 56%. В целом, среди независимых избирателей его рейтинг одобрения составляет 25%.

Максимальные рейтинги одобрения Трамп получает за работу по урегулированию миграционных вопросов на границе СЩА и Мексики (45% одобрения). За миграционную политику в целом он получает 40%.