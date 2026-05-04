Тела двух женщин и ребенка нашли под окнами дома в Калининграде

Тела двух женщин и ребенка обнаружены под окнами многоэтажного дома в Калининграде, сообщает Baza.

Погибшие - женщина 70 лет, ее 41-летняя дочь и трехлетний внук. По предварительным данным, у женщин были проблемы с психическим здоровьем, пишет телеграм-канал. На месте трагедии найдена предсмертная записка.

В СУСКР по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.