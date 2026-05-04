После гибели семьи на пожаре в Свердловской области возбуждено дело по двум статьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели семьи на пожаре в Свердловской области.

Все случилось утром 4 мая в селе Ленское Туринского МО. Пожар произошел в частном доме на улице Кирова. В ходе тушения были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. Погибли 35-летняя женщина и ее дети.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по двум статьям. Речь идет о части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и статье 293 УК РФ "Халатность".

Сейчас выясняются точный очаг и причина возгорания. Среди возможных причин рассматриваются, в том числе, неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, всего в семье, в которой произошла трагедия, воспитывались пятеро детей. Из них только один ребенок остался в живых – дочь Анна 2012 года рождения в момент пожара находилась на лечении в больнице Екатеринбурга.

"Погибли мать Светлана 1990 года рождения, работавшая техническим специалистом в местной школе, ее дочери Анжелика 2009 года рождения и Алина 2016 года рождения, а также сыновья Ярослав 2014 года рождения и Николай 2018 года рождения. Мама не пришла в школу на работу, а дети на учебу, на телефонные звонки они не отвечали. Поэтому с учебного заведения по месту жительства семьи был отправлен курьер для выяснения обстоятельств. Он и обнаружил запах и дым, открытого огня на тот момент не было. Отец четверых детей совсем недавно разбился в автомобильной катастрофе. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, ЧП могло произойти из-за курения на диване, все погибшие надышались едким дымом. В связи с невосполнимой трагедией выражаем искренние соболезнования родным погибших и школе, где учились дети", - отметил полковник Горелых.

Расследование дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР.