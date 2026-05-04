Роспотребнадзор следит за вспышкой хантавируса на круизном лайнере

Роспотребнадзор запросил информацию у властей Нидерландов из-за ситуации на круизном судне MV Hondius. Лайнер идет под голландским флагом из Аргентины в Кабо-Верде, и на его борту врачи обнаружили хантавирус. Представители ведомства полностью контролируют обстановку. Чтобы опасная инфекция не попала в Россию, сотрудники санитарной службы теперь тщательнее проверяют людей во всех пунктах пропуска на границе, сообщили в ведомстве.

Российские лаборатории уже имеют в распоряжении надежные тест-системы для диагностики этого заболевания. Хантавирус провоцирует развитие тяжелых болезней, которые поражают почки и вызывают сердечно-легочный синдром. В природе инфекцию переносят грызуны. Человек подхватывает вирус, когда вдыхает пыль с частицами слюны или экскрементов зараженных животных.

