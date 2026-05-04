04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

СМИ: Роскомнадзор хочет заблокировать 92% VPN

Роскомнадзор хотел бы добиться блокировки 92% сервисов VPN к 2030 году, по крайней мере, такая цель обозначена в одном из официальных документов, опубликованных на сайте ведомства, пишет Telegram-канал "Расстрига".

Речь идет о порядке предоставления субсидий, документ датируется январем 2025 года. В нем говорится о субсидии для Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), который к концу 2030 года должен достичь "среднего уровня эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN за счёт сигнатур" в 92%.

В конце апреля Telegram-канал Mash со ссылкой на некий документ Минцифры утверждал, что это ведомство работает над проектом взимания дополнительной платы за иностранный мобильный трафик.

"Предлагается: накрыть все передвижения российских пользователей по иностранному интернету и заблокированным сайтам + продолжать давление на VPN-сервисы + брать монету за скроллинг запрещённой ленты", - заявлял канал.

В апреле появились слухи о том, что Минцифры потребовало от операторов с 1 мая 2026 года ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик (такой трафик операторы связи видят как международный). По данным "Ведомостей", вопрос нормативно не урегулирован, но власти все равно настойчиво просили телеком-сектор ввести плату. Процесс застопорился из-за технических моментов.

