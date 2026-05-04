Русская "Калинка" покорила Ближний Восток после шоу "Голос. Дети"

Девятилетняя Эмилия выступила на арабском шоу "Голос. Дети" и запустила новый тренд в социальных сетях. Девочка исполнила русскую народную песню "Калинку", которая мгновенно превратилась в популярный челлендж. Тысячи жителей Ближнего Востока теперь пытаются повторить ее номер, сообщает РГ.

В эфире программы, которую смотрят во всех арабских странах, Эмилия вышла на сцену в ярком красном наряде и кокошнике. Она спела "Калинку" сразу на двух языках - русском и арабском. Свое пение девочка дополнила простыми танцевальными движениями. Именно эти жесты начали массово повторять на камеру молодые люди и девушки из разных стран региона.

Оригинальный ролик с выступлением юной певицы уже набрал более 7 млн просмотров в TikTok.

Эмилия Джабер - дочь россиянки и иорданца. Она живет вместе с родителями на две страны, постоянно переезжая из России в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. С самого детства родители прививали девочке любовь к обеим культурам. В итоге Эмилии удалось успешно объединить две традиции и покорить своим талантом весь Ближний Восток.