Из-под завалов на угольном разрезе в Магаданской области достали восемь тел

Спасатели обнаружили тела всех восьми человек, оказавшихся под завалами в Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов.

По его словам, спасательная операция продолжалась на протяжении четырех суток без перерывов. "Расчистили более 15,5 тысячи кубометров породы, до последнего надеялись на лучший исход", - написал Носов в Telegram-канале.

Напомним, ЧП произошло 30 апреля в Сусуманском районе. На место были направлены спасатели (в том числе пожарные и медики) на вертолете Ми-8.