Перед ВПР школьницу нашли мертвой

В Семенове Нижегородской области произошла трагедия: ученица 8 класса найдена мертвой перед предстоящей ВПР по английскому. Об этом пишут местные СМИ.

Как сообщили родители школьницы, она очень боялась не сдать контрольную и остаться на второй год. А когда узнала, что ВПР будет по английскому, то пришла в отчаяние. Накануне трагедии она написала, что ее жизнь в 8 классе закончилась.

В школе идет следствие. Мать погибшей утверждает, что в семье на нее не давили, требуя высоких оценок. Возможно, чем-то грозили в школе, но она не знает. Замдиректора по воспитательной работе Мария Жаркова говорит, что учителям очень жаль, но к ним со стороны следствия пока претензий нет. А ранее девочка как будто не сильно переживала насчет своих оценок.

В комментариях пользователи отмечают, что в подростковом возрасте любые проблемы и угрозы воспринимаются иначе. Многие указывают на ВПР как на источник стресса для детей.

В 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о том, что статус внешней экспертизы будет повышен, а оценки по ВПР могут стать заменой переводным экзаменам, то есть при неудовлетворительной оценке детей могут оставлять на второй год. Многие эксперты говорят, что образовательный процесс в школе сводится не к тому, чтобы учить детей, а к тому, чтобы хорошо написать ВПР. А оценки по ним, как и в случае с ЕГЭ, не отражают реального уровня знаний школьников.