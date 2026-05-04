Работники "АвтоВАЗа" ушли в корпоративный отпуск, за которым последует простой

Сотрудники "АвтоВАЗа" ушли в единый корпоративный отпуск с 4 по 13 мая включительно. А 14-15 мая персонал, который не участвует в ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности и новых проектах, будет находиться в простое с сохранением зарплаты, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу первичной профсоюзной ячейки концерна Сергея Зайцева.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о планах в майские праздники установить новое оборудование для запуска линии по производству Lada Azimut. Также были планы по модернизации и ремонту других конвейерных линий.

Изначально корпоративный отпуск должен был продлиться только 4-8 мая, но затем с 29-30 декабря на 12-13 мая перенесли еще дни единого отпуска.