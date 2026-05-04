В Большом Истоке на месяц закрыли пищеблок детсада, где вспыхнула кишечная инфекция

Сысертский районный суд на 30 суток приостановил деятельность пищеблока детского сада №8 "Колосок" в Большом Истоке, где произошла вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что случаи отравления начали фиксироваться еще с 21 апреля. Всего в больницу обратились представители девяти воспитанников, а у одного из маленьких пациентов лабораторно подтверждён ротавирусный энтерит. Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов:

в пищеблоке детсада обнаружены овощи с явными признаками недоброкачественности — проросшая морковь, свекла с плесенью;

овощи хранятся без маркировки производителя; в погребе пищеблока не ведется учет температуры и влажности (отсутствуют термометр и гигрометр);

нарушена организация питьевого режима; не соблюдается поточность технологических процессов, исключающих загрязнение пищевого сырья;

отсутствует стол или доска из деревьев лиственных пород для работы с тестом.

Были выявлены и нарушения в вакцинации сотрудников детсада, нарушения при приготовлении дезинфицирующих средств. Более того, сотрудники ДОУ не в полной мере проводят первичные противоэпидемические мероприятия. Все это, согласно эпидемиологическому расследованию, и привело к заносу инфекции в детский коллектив и ее дальнейшему распространению.

"Учитывая, что допущенные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, суд применил наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица — а именно, работы пищеблока детского сада № 8 "Колосок", на срок 30 суток", — сообщили в суде.

Кроме того, к административной ответственности было привлечено и юридическое лицо — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 30" (МАОУ ОСШ № 30), к которому структурно приписан детский сад.

Ранее в прокуратуре сообщали, что отравление было диагностировано минимум у 17 детей и восьми сотрудников учреждения.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления детей.