В Большом Истоке на месяц закрыли пищеблок детсада, где вспыхнула кишечная инфекция

04 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Большом Истоке на месяц закрыли пищеблок детсада, где вспыхнула кишечная инфекция

Сысертский районный суд на 30 суток приостановил деятельность пищеблока детского сада №8 "Колосок" в Большом Истоке, где произошла вспышка острой кишечной инфекции (ОКИ). Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что случаи отравления начали фиксироваться еще с 21 апреля. Всего в больницу обратились представители девяти воспитанников, а у одного из маленьких пациентов лабораторно подтверждён ротавирусный энтерит. Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов:

  • в пищеблоке детсада обнаружены овощи с явными признаками недоброкачественности — проросшая морковь, свекла с плесенью;
  • овощи хранятся без маркировки производителя; в погребе пищеблока не ведется учет температуры и влажности (отсутствуют термометр и гигрометр);
  • нарушена организация питьевого режима; не соблюдается поточность технологических процессов, исключающих загрязнение пищевого сырья;
  • отсутствует стол или доска из деревьев лиственных пород для работы с тестом.

Были выявлены и нарушения в вакцинации сотрудников детсада, нарушения при приготовлении дезинфицирующих средств. Более того, сотрудники ДОУ не в полной мере проводят первичные противоэпидемические мероприятия. Все это, согласно эпидемиологическому расследованию, и привело к заносу инфекции в детский коллектив и ее дальнейшему распространению.

"Учитывая, что допущенные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью детей, суд применил наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица — а именно, работы пищеблока детского сада № 8 "Колосок", на срок 30 суток", — сообщили в суде.

Кроме того, к административной ответственности было привлечено и юридическое лицо — Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 30" (МАОУ ОСШ № 30), к которому структурно приписан детский сад.

Ранее в прокуратуре сообщали, что отравление было диагностировано минимум у 17 детей и восьми сотрудников учреждения.

Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления детей.

Теги: Большой Исток, кишечная инфекция, отравление, детсад, пищеблок, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.05.2026 14:51 Мск Бастрыкин потребовал доклад о массовом отравлении водой детей в Свердловской области
Ранее 30.04.2026 20:34 Мск В Большом Истоке возбудили уголовное дело после массового отравления детей водой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети