В пермском аэропорту задерживается ряд рейсов после введения режима "Ковер"

В Пермском крае отменен режим "Беспилотная опасность", а также снят режим "Ковер". Ограничения действовали около двух часов, передает корреспондент Накануне.RU.

На работе аэропорта "Большое Савино" введение ограничений фактически не сказалось - сейчас воздушная гавань вновь принимает и выпускает воздушные судна. С задержкой на полтора часа из Перми вылетел рейс в Москву авиакомпании "Победа". Около двадцати минут составила задержка вылета Smartavia в Санкт-Петербург.

Только два рейса выполняются с существенным отставанием от графика. По данным онлайн-табло, изменения затронули направления на Москву и Минск.

Рейс "Аэрофлота" СУ 1201 в Москву должен был вылететь в 13.30, но отправится на два часа позже — в 15.30. Встречный рейс СУ 1200 из Москвы в Пермь прилетит на час 45 минут позже: в 14.25 вместо 12.40.

Существенная задержка ожидается у рейса "Red Wings" в Минск - с 14.50 его перенесли на 23.20. Из Минска самолет прибудет в 22.30, вместо 13.35.