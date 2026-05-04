04 Мая 2026
в России
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Облигационный рынок России приближается к 40 трлн рублей

Представители IT, ритейла, пищевой промышленности и экономисты фиксируют, что рынок капитала перехватывает у банковского кредитования инициативу в финансировании бизнеса. Какие отрасли продолжают расти и как меняется поведение частных инвесторов эксперты обсудили на пленарной сессии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Нижнем Новгороде.

По итогам 2025 года объем облигационного рынка России достиг 35 трлн руб. Это исторический максимум. А к концу 2026-го, по оценке заместителя президента-председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука, он может приблизиться к 40 трлн руб. Долговой рынок впервые ощутимо обогнал прирост кредитного портфеля банков, и эта тенденция сохраняется в первом квартале 2026 года. Регулятор продолжает курс на сдерживание кредитной экспансии: дополнительные требования к капиталу банковской системы оцениваются в 4–7 трлн руб., что объективно стимулирует компании искать финансирование на бирже. Спрос инвесторов при этом смещен в сторону инструментов с фиксированной доходностью - они дают возможность обеспечить привлекательные ставки на годы вперед. Аналитики отмечают, что именно облигации и фонды на их основе формируют сейчас большую часть притока средств на брокерские счета.

Коллаж, фондовый рынок(2024)|Фото: Накануне.RU

Параллельно бизнес активизирует подготовку к выходу на рынок акционерного капитала. В 2025 году объем публичных размещений в России составил порядка 100 млрд руб., а до конца 2026 года к IPO готовятся 12–15 клиентов банка. Фактическое число выходов будет зависеть от макроэкономической и геополитической конъюнктуры, однако сама воронка эмитентов расширяется - для частных инвесторов это означает заметно больший выбор на первичном рынке в ближайшие кварталы.

Высокий спрос на инструменты рынка капитала связан с устойчивой перенастройкой финансового поведения граждан. Норма сбережений в России за последние годы удвоилась, объем средств на банковских депозитах вырос в сопоставимых масштабах. Крупные покупки и сделки с жильем чаще откладываются, а свободные средства идут на депозиты и брокерские счета - этот резервуар ликвидности и формирует устойчивый спрос на новые выпуски облигаций и потенциально на акции при выходах эмитентов на биржу.

В числе отраслей, которые сохраняют инвестиционную активность даже при высоких реальных ставках, эксперты выделили IT и финтех, проекты в сфере искусственного интеллекта и роботизации, энергетику с потребностью в инвестициях порядка 5,4 трлн руб. в ближайшие годы, химию и производство удобрений (экспорт по итогам прошлого года достиг 45 млн т - максимум за последние годы), цветную металлургию и добычу золота.
 

Теги: втб, болигационный рынок, финтех, банковское кредитование


