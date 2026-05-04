Стала известна программа празднования Дня Победы в Тюмени

Власти представили план мероприятий, посвященных Дню Победы в Тюмени. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, с 8 по 11 мая на территории региона пройдут концертные программы, торжественные возложения, различные акции, интерактивы и выставки.

8 мая на Мемориальном комплексе "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время" в 10.00 состоится торжественная церемония возложения цветов, гирлянд и венков. В 10.30 - аналогичная церемония пройдет у Мемориального комплекса "Вечный огонь", у комплекса "Память" - в 11.10.

9 мая в Тюмени на Центральной площади по ул. Республики состоится торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!". Начало мероприятия - 10.00. В это же время на Центральной площади пройдет шествие "Бессмертного полка".

В течение дня на Набережной Туры будет проходить торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Концертные программы "Фронтовая бригада" и парады во дворах ветеранов будут проходить с 09.00 по 17.00.

Также в мультицентрах "Моя территория" и "Контора пароходства", театральном центре "Космос" в период с 7 по 11 мая откроются выставки и интерактивы, посвященные победе в Великой Отечественной войне. А 9 мая с 10.00 до 16.00 на городских площадках будут работать полевые кухни в рамках акции "Солдатская каша".