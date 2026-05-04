Кубинцы Флориды грозят Трампу потерей важнейшего штата

В преддверии промежуточных выборов в конгресс кубинская диаспора Флориды, понимая шаткость положения республиканцев, начала оказывать давление на президента США Дональда Трампа, требуя свержения власти на Кубе, пишет Politico.

Эти шаги указывают на растущую напряженность в отношениях между кубинской диаспорой в Южной Флориде, поддерживающей Республиканскую партию, и администрацией Трампа, которая посылает противоречивые сигналы о своих истинных намерениях в отношении острова. Кубинске эмигранты хотят воспользоваться случаем и грозят Трампу потерей своей лояльности и потерей важнейшего штата - Флориды.

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что бойкот со стороны кубинского электората может добить республиканцев в канун выборов в конгресс. Кубинцев насчитывается во Флориде 7%, а диаспора очень влиятельна.

"Рейтинги республиканцев и так падают, они рискуют потерять обе палаты конгресса. Так что перед выборами им придется повышать явку среди кубинцев в отчаянных попытках давления на Гавану. А дальше хоть трава не расти", - пишет эксперт.

При этом госсекретарь Марко Рубио, который является кубинцем по происхождению и главным лоббистом политики давления на Кубу, постепенно отходит от этой темы. В связи с этим кубинская диаспора Флориды решила действовать активнее.