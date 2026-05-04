В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены 13 частных домов

13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба.

Гусев добавил, что за ночь силами ПВО 12 беспилотников были уничтожены над Воронежской областью. Пострадавших нет.