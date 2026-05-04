Владислав Ховалыг держит на особом контроле подготовку в Тыве лагерей отдыха школьников

04 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг держит на особом контроле подготовку в Тыве лагерей отдыха школьников

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил на своих страницах в соцсетях, что держит на личном контроле ход подготовки в регионе к предстоящей летней оздоровительной кампании школьников.

Так, накануне он в ходе рабочей поездки лично проверил, как идет подготовка к приёму детей в детский лагерь «Сайлык» в Тес-Хемском районе.

(2026)|Фото: rtyva.ru

«Майские праздники - не повод для пауз, стараюсь максимально использовать это время для работы и выездов на объекты», - сообщил Владислав Ховалыг.

Сейчас на территории лагеря проводится ремонт двух корпусов. За период эксплуатации почти в 60 лет - это первый масштабный проект модернизации. Работы осуществляться в рамках финансирования в размере более 15 млн рублей. Сейчас строители ведут ремонт пищеблока и медицинского пункта, которые крайне важны для обеспечения безопасного и здорового отдыха учащихся.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Подрядчик - индивидуальный предприниматель Альберт Нончат заверил главу региона, что ремонт завершат уже в мае и, соответственно, лагерь сможет принять первую смену школьников к началу июня. Открытие сезона запланировано на 10 июня.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Как уточнили в правительстве региона, всего этим летом в Туве будут функционировать 183 детских лагеря - 159 лагерей дневного пребывания, 21 стационарный лагерь, два палаточных лагеря и один лагерь труда и отдыха. В них смогут отдохнуть и оздоровиться около 20 тысяч тувинских детей и подростков. Работы по подготовке лагерей к приему детей сейчас проходят в каждом из них, завершается обновление материально-технической базы, идет набор и бучение персонала.

«Настаиваю на строгом соблюдении графиков и нормативов со стороны ответственных лиц. Качественный и безопасный отдых подрастающего поколения - наша общая ответственность», - подчеркнул Владислав Ховалыг.

Теги: владислав ховалыг, детские лагеря, отдых детей , тува, национальный проект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети