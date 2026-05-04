Владислав Ховалыг держит на особом контроле подготовку в Тыве лагерей отдыха школьников

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил на своих страницах в соцсетях, что держит на личном контроле ход подготовки в регионе к предстоящей летней оздоровительной кампании школьников.

Так, накануне он в ходе рабочей поездки лично проверил, как идет подготовка к приёму детей в детский лагерь «Сайлык» в Тес-Хемском районе.

«Майские праздники - не повод для пауз, стараюсь максимально использовать это время для работы и выездов на объекты», - сообщил Владислав Ховалыг.



Сейчас на территории лагеря проводится ремонт двух корпусов. За период эксплуатации почти в 60 лет - это первый масштабный проект модернизации. Работы осуществляться в рамках финансирования в размере более 15 млн рублей. Сейчас строители ведут ремонт пищеблока и медицинского пункта, которые крайне важны для обеспечения безопасного и здорового отдыха учащихся.

Подрядчик - индивидуальный предприниматель Альберт Нончат заверил главу региона, что ремонт завершат уже в мае и, соответственно, лагерь сможет принять первую смену школьников к началу июня. Открытие сезона запланировано на 10 июня.

Как уточнили в правительстве региона, всего этим летом в Туве будут функционировать 183 детских лагеря - 159 лагерей дневного пребывания, 21 стационарный лагерь, два палаточных лагеря и один лагерь труда и отдыха. В них смогут отдохнуть и оздоровиться около 20 тысяч тувинских детей и подростков. Работы по подготовке лагерей к приему детей сейчас проходят в каждом из них, завершается обновление материально-технической базы, идет набор и бучение персонала.

«Настаиваю на строгом соблюдении графиков и нормативов со стороны ответственных лиц. Качественный и безопасный отдых подрастающего поколения - наша общая ответственность», - подчеркнул Владислав Ховалыг.